Стартап Canoo показал концепт электрического пикапа (фото, видео)

Калифорнийский стартап Canoo, который разработал электрический пикап, начнет принимать предварительные заказы на него в 2021 году, но пока не раскрывает цены.
Об этом пишет The Verge.
Canoo планирует выпустить свой пикап в 2023 году – на то время ему придется конкурировать с электрическими пикапами Cybertruck от Tesla, Hummer, Ford F-150 и Rivian, сообщает издание.
Фото: The Verge
Стартап ведет переговоры с другими штатами о создании “микрофабрики”, где контрактный производитель будет строить автомобили.
У пикапа есть несколько откидных поверхностей, а построят его на той же платформе, что и другие автомобили стартапа. Это значит, что у самого дорогого пикапа запас хода будет 320 км, у бюджетной версии – около 160 км.
Фото: The Verge
Canoo – стартап по производству электромобилей, основанный в 2017 году. Свой первый электромобиль он представил в сентябре 2019 года. Компания еще не начала продавать автомобили.
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