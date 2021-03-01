Стартап Canoo показал концепт электрического пикапа (фото, видео)

Калифорнийский стартап Canoo, который разработал электрический пикап, начнет принимать предварительные заказы на него в 2021 году, но пока не раскрывает цены.

Об этом пишет The Verge.

Canoo планирует выпустить свой пикап в 2023 году – на то время ему придется конкурировать с электрическими пикапами Cybertruck от Tesla, Hummer, Ford F-150 и Rivian, сообщает издание.



Фото: The Verge

Стартап ведет переговоры с другими штатами о создании “микрофабрики”, где контрактный производитель будет строить автомобили.

У пикапа есть несколько откидных поверхностей, а построят его на той же платформе, что и другие автомобили стартапа. Это значит, что у самого дорогого пикапа запас хода будет 320 км, у бюджетной версии – около 160 км.



Фото: The Verge

Canoo – стартап по производству электромобилей, основанный в 2017 году. Свой первый электромобиль он представил в сентябре 2019 года. Компания еще не начала продавать автомобили.