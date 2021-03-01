Правительство направит 1,2 млрд грн на удешевление кредитов для аграриев

Кабинет министров изменил механизм предоставления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса путем удешевления кредитов.

Правительство одобрило соответствующее постановление, которое обновляет порядок использования средств, предусмотренных для этого в госбюджете, сообщает Минэкономики.

«В 2021 году для удешевления кредитов планируется направить 1,2 млрд грн. Это одна из самых успешных программ поддержки аграриев, которая дает доступ к дешевому кредитованию и способствует привлечению средств в агросектор. В этом году воспользоваться программой и получить компенсацию смогут более 4,4 тысячи сельхозпроизводителей», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Проектом постановления, в частности, предлагается:

1. Определить прозрачный порядок отбора претендентов на поддержку;

2. Уточнить направления использования кредитных средств:

предоставляется возможность получать компенсацию по кратко- и среднесрочным кредитам на пополнение оборотных средств (сельхозпроизводители, которые пострадали от погодных условий и которым банки реструктуризовали кредиты, смогут получить частичную компенсацию процентов по кредитам);

по средне- и долгосрочным кредитам, привлеченным для приобретения основных средств с/х производства, за расходы, связанные со строительством и реконструкцией производственных объектов с/х назначения, а также с переработкой с/х продукции.

3. Определить конечные сроки подачи заявок субъектами для получения компенсации и реестров компенсационных выплат заемщикам, которые подаются в Минэкономики уполномоченными банками (ежегодно до 1 ноября).

Максимальный объем компенсации заемщикам, занятых в животноводстве, составит 15 млн грн, другим заемщикам — 5 млн грн.