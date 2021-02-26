Кабмин назвал причину роста цен в Украине

Рост цен в Украине, в том числе на АЗС, происходит по объективным причинам, но есть и монопольные сговоры.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 10 марта.
Читайте также: Подорожание каких продуктов в 2021-м обгонит инфляцию
Он отметил, что данные о ценах на социальные товары, продукты анализируются ежедневно.
«Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных заговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены», — сказал он.
Так же дела обстоят с ценами на топливо.
«Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы также говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы», — добавил он.
Премьер ожидает, что ситуация с ценами стабилизируется к концу марта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине готовы снизить налоги, но есть условие - ГетманцевВчера, 21:02 - 3422 17
В 2020 Украина выплатила МВФ $4 млн неустойки за невыбранные транши8 ч. назад - 1080 7
Полностью открыты для путешествий 5 странВчера, 19:02 - 2716 7
На украинцев начали брать кредиты через популярные мессенджеры6 ч. назад - 10241 4
Глава Фискальной службы оценил масштаб мошенничества с НДС в 4 млрд в месяцВчера, 20:39 - 758 4
Валюту в Украине будут покупать по новым правиламВчера, 20:02 - 34854 2
На украинцев начали брать кредиты через популярные мессенджеры6 ч. назад - 10241 4
Аналитики спрогнозировали быстрый обвал: когда лучше покупать криптовалюту и золотоВчера, 20:20 - 3787 1
В Украине готовы снизить налоги, но есть условие - ГетманцевВчера, 21:02 - 3422 17
Ошибки в названии должности могут лишить работника права на льготную пенсию — ПФУ11 ч. назад - 1446
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 950 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1520
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2852
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2457 12
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2203 6