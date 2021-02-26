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Кабмин назвал причину роста цен в Украине

Кабмин назвал причину роста цен в Украине

Рост цен в Украине, в том числе на АЗС, происходит по объективным причинам, но есть и монопольные сговоры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 10 марта.

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Он отметил, что данные о ценах на социальные товары, продукты анализируются ежедневно.

«Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных заговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены», — сказал он.

Так же дела обстоят с ценами на топливо.

«Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы также говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы», — добавил он.

Премьер ожидает, что ситуация с ценами стабилизируется к концу марта.

По материалам Корреспондент.net
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