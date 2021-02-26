6 правил комфортного кредитования

Онлайн-кредиты — одна из самых популярных услуг на финансовом рынке. Это простой и доступный сервис, с помощью которого можно получить необходимую сумму в течение нескольких минут. Клиент может находиться где угодно, главное — наличие банковской карты и выход в интернет. Мы определили 6 основных правил, которые помогут получить максимум выгоды от кредитования.

6 правил успешного погашения кредита

1. Придерживайтесь графика оплаты и сделайте кредит топ-пунктом бюджета. Проанализируйте расходы и доходы. Обязательным пунктом к коммунальным расходам, питанию и другим важным тратам добавьте оплату кредита. Вносите оплату вовремя.

2. Воспользуйтесь услугой частичного погашения. Если вы понимаете, что не сможете погасить кредит вовремя или полностью, оплатите его частями. Такая политика предусмотрена не в каждой компании, поэтому МФО без услуги продления или частичного погашения не обязана соглашаться на эти условия. Уточните наличие этой услуги перед тем, как оформлять онлайн-кредит.

3. Сформируйте финансовую подушку. Страховой резерв поможет в разных ситуациях: увольнении, внезапной поломке техники, ЧП и др. При получении зарплаты откладывайте минимум 20% на финансовую подушку. В идеале копилка должна состоять из 6 ежемесячных платежей на ту сумму, которую вы стабильно тратите каждый месяц.

4. Не допускайте просрочек. Своевременное закрытие кредита избавит вас от штрафов. В связи с законом об отмене штрафов и пени в период карантина начисляются только проценты. Однако это не означает, что кредит не нужно погашать.

5. Старайтесь избегать валютных рисков. Если вы решили взять кредит в иностранной валюте, можете попросить кредиторов о назначении выплаты национальной валютой. Таким образом, вы избежите потери при скачках курса.

6. Возьмитесь за поиски новых источников дохода. Если хотите погасить кредит быстрее, стоит позаботиться о дополнительном доходе — повышении зарплаты или поиске дополнительного заработка.

Как выбрать надежного онлайн-кредитора?

Попасть на честный финансовый рынок Украины непросто — любая кредитная организация должна получить лицензию от НБУ, а также другие разрешительные документы. Если вы не обнаружили необходимых документов на сайте компании, ищите другую МФО. Один из самых известных способов обмана заемщиков — использование созвучных названий с известными крупными компаниями. В случае мошенничества после подписания договора некому будет предъявлять претензии. Внимательно изучите условия договора перед подписанием.

Перед оформлением онлайн-кредита рекомендуем обратить внимание на следующее:

условия договора. Уточните, есть ли переплаты, комиссия за перевод средств, включена ли страховка и прочее;

мнения реальных пользователей и аналитиков. Прежде чем взять кредит, изучите отзывы клиентов компании и ознакомьтесь с мнением экспертов.

Важные детали при оформлении онлайн-кредита

Договор кредитования, который вы заключили онлайн при помощи одноразового пароля, равноценен бумажному подписанному документу. Подписывая онлайн-договор, вы обязуетесь выполнять его условия.

Договор должен информировать обо всех условиях: процентной ставке, возможных комиссиях и дополнительных платежах, штрафных санкциях в случае просрочки. Если планируете брать сумму свыше минимальной заработной платы, учтите следующее: при оформлении более чем на 30 дней компания должна выдать паспорт с указанием реальной годовой процентной ставки и дополнительных комиссий.

Сервис кредитования SlonCredit предоставляет клиентам долгосрочный кредит от 5 до 100 тыс. грн на срок от 3 до 12 месяцев. Компания создает максимально удобные и выгодные условия для оформления потребительского кредита. Также в течение действия договора компания не меняет процентную ставку. Такая информация как расчет суммы и срок погашения, доступна на сайте SlonCredit.

Прежде чем оформить кредит, стоит хорошо обдумать, действительно ли он вам нужен. Обратите внимание: размеры ежемесячных выплат не должны быть выше 20% от зарплаты. Если вы берете кредит онлайн на карту, нужно четко распланировать погашение.