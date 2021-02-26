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К ипотечной программе под 7% подключаются еще 12 банков

К ипотечной программе под 7% подключаются еще 12 банков

К государственной программе «Доступная ипотека 7%» вскоре присоединятся еще 12 банков.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в прямом эфире одного из телеканалов.

«На сегодняшний день в программе „Доступная ипотека 7%“ участвуют 7 уполномоченных банков, которые действуют через Фонд развития предпринимательства. На очереди подписание соответствующих договоров с еще 12 банками, то есть их перечень постоянно обновляется», — отметил он.

Марченко также отметил, что в программе участвуют как государственные, так и коммерческие банки.

Как будет работать программа ипотеки под 7% 🏙

Он напомнил, что с 1 марта заработала госпрограмма «Доступная ипотека 7%», по которой украинцы уже получают первые кредиты.

«Программа рассчитана на широкий круг граждан, ее участники могут получить кредит под 7% – государство компенсирует банкам разницу. По расчетам, около 5000 семей смогут воспользоваться Программой в 2021 году. Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн», — рассказал министр.

Механизм реализации программы предполагает частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам со стороны государства — до максимально приемлемых для людей 7% годовых. Также предусмотрена возможность использования кредитных гарантий ФРП в качестве обеспечения для предметов ипотеки, еще не введенных в эксплуатацию.

«Программа будет действовать и в дальнейшем. Мы рассматриваем трехлетний период среднесрочного бюджетного планирования и закладку средств на последующие периоды для того, чтобы программа доступной ипотеки под 7% развивалась. Для, кто получит кредит в 2021—2022 годах, есть четкая гарантия, что в рамках действия программы „Доступная ипотека 7%“ государство будет компенсировать до полного погашения кредита», — заверил Марченко.

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По материалам Финансовый клуб
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