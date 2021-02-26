По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (58,061 млн грн и 44,072 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 55), максимальный курс продажи доллара 28,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,75-27,75 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 75 активная заявка по доллару на сумму 81,810 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,7500 – 7 777
27,7400 – 250 000
27,7200 – 99 999
27,7200 – 7 000
27,7200 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,7000 – 10 000
27,7100 – 10 000
27,7100 – 10 000
27,7100 – 5 000
27,7200 – 33 333
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,7413 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 227,6724 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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