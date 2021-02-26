Автопилот Tesla по подписке будет доступен со второго квартала, – Маск

Организовать подписку на “автопилот” с ежемесячной абонентской платой требовали те клиенты Tesla, которые хотели бы устроить себе тестирование данной функции, или использовали электромобили в лизинг, не желая платить опцию полностью для незнакомого будущего владельца.

В прошлом году Маск регулярно заявлял, что до конца года подписка станет доступной клиентам, но в итоге перенес этот момент на начало 2021 года.

Теперь глава Tesla со страниц своего твиттера пообещал, что подписка будет доступна со второго квартала текущего года, и данные сроки больше пересматриваться не будут. По его словам, активация функции FSD на постоянной основе после оплаты 10 тысяч долларов все равно останется более выгодным предложением.

Пользователям будут доступны навигация с использованием автопилота, автоматическая смена полосы движения, автоматическая парковка транспортного средства и выезд из паркинга к месту ожидания владельцем, а также автоматическое пересечение перекрестков – как регулируемых, так и не регулируемых.

Цены пока не названы, но нельзя исключать, что месяц подписки на FSD будет оценен Tesla где-то в 100 долларов, с возможностью дальнейшего повышения цены по мере совершенствования функций активной помощи водителю.

До конца года Tesla рассчитывает запустить сервис пассажирских перевозок с использованием автоматически управляемых серийных электромобилей. Быстрому распространению автопилота по планете пока препятствуют юридические ограничения – в большинстве стран пока еще нет законодательной базы, которая предусматривала бы возможность эксплуатации беспилотных транспортных средств и определения ответственности с их участием в дорожных инцидентах.

В одном из интервью Илон Маск отмечал, что автопилоту Tesla нужно будет наездить миллионы километров, чтобы компания могла представить контролирующим органам статистику, которая убедила бы их в том, что ДТП с использованием автопилота гораздо меньше чем когда автомобилем управляет человек.