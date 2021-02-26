0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Автопилот Tesla по подписке будет доступен со второго квартала, – Маск

Автопилот Tesla по подписке будет доступен со второго квартала, – Маск

Организовать подписку на “автопилот” с ежемесячной абонентской платой требовали те клиенты Tesla, которые хотели бы устроить себе тестирование данной функции, или использовали электромобили в лизинг, не желая платить опцию полностью для незнакомого будущего владельца.

В прошлом году Маск регулярно заявлял, что до конца года подписка станет доступной клиентам, но в итоге перенес этот момент на начало 2021 года.

Теперь глава Tesla со страниц своего твиттера пообещал, что подписка будет доступна со второго квартала текущего года, и данные сроки больше пересматриваться не будут. По его словам, активация функции FSD на постоянной основе после оплаты 10 тысяч долларов все равно останется более выгодным предложением.

Пользователям будут доступны навигация с использованием автопилота, автоматическая смена полосы движения, автоматическая парковка транспортного средства и выезд из паркинга к месту ожидания владельцем, а также автоматическое пересечение перекрестков – как регулируемых, так и не регулируемых.

Цены пока не названы, но нельзя исключать, что месяц подписки на FSD будет оценен Tesla где-то в 100 долларов, с возможностью дальнейшего повышения цены по мере совершенствования функций активной помощи водителю.

До конца года Tesla рассчитывает запустить сервис пассажирских перевозок с использованием автоматически управляемых серийных электромобилей. Быстрому распространению автопилота по планете пока препятствуют юридические ограничения – в большинстве стран пока еще нет законодательной базы, которая предусматривала бы возможность эксплуатации беспилотных транспортных средств и определения ответственности с их участием в дорожных инцидентах.

В одном из интервью Илон Маск отмечал, что автопилоту Tesla нужно будет наездить миллионы километров, чтобы компания могла представить контролирующим органам статистику, которая убедила бы их в том, что ДТП с использованием автопилота гораздо меньше чем когда автомобилем управляет человек.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.