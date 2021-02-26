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SpaceX в 8 раз снизила стоимость запуска украинского спутника «Сич»

SpaceX в 8 раз снизила стоимость запуска украинского спутника «Сич»

Комитет экономического развития Верховной Рады и Государственное космическое агентство (ГКА) согласовали стоимость запуска украинского спутника «Сич» с американской компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Комитета Дмитрий Наталуха. По его словам, запуск украинского спутника обойдется в 1 млн долларов.

«Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и в Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией. Цена контракта — $ 1 млн, что является чрезвычайно приятной для Украины ценой и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала», — рассказал Наталуха.

Он отметил, что украинские власти вели переговоры с представителями SpaceX с декабря 2020 года и сумели найти общий язык. Результатом этого стало то, что компания Илона Маска назвала стоимость запуска.

4 марта Комитет экономического развития Верховной Рады провел совещание, в ходе которого об условиях проекта рассказали новому руководителю ГКА Владимиру Тафтаю и сотрудникам КБ «Южное».

Конструкторскому бюро теперь необходимо подписать контракт, а МинСтратегПром должен подготовить документацию для выплаты аванса.

«Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя — спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины», — написал Дмитрий Наталуха.

Напомним, в марте 2020 года комитет Верховной Рады Украины предложил профинансировать запуск украинского спутника «Сич-2.1», который может стать первым звеном спутниковой группы Украины. Тогда стоимость проекта оценивалась в 8−12 миллионов долларов.

По материалам Дело
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