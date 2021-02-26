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У OPPO Find X3 Pro две основные камеры и рекордная глубина цвета

У OPPO Find X3 Pro две основные камеры и рекордная глубина цвета

Новый OPPO Find X3 Pro нарушит правило, что в смартфоне может быть только одна главная камера, а все остальные выполняют вспомогательную роль. По крайней мере, на это указывает новый тизер, опубликованный производителем в преддверии скорой презентации.

Представленное изображение гласит, что у следующего флагмана OPPO будет двойная основная камера, способная улавливать миллиард цветов. Пока неясно, будут ли в двух показанных модулях использоваться одинаковые флагманские фотосенсоры, но объективы у них явно будут отличаться, что хорошо видно на тизере.

Известно, что в Find X3 Pro будет использоваться 10-битный цветовой движок, обеспечивающий 10-битную глубину цвета на всех этапах формирования изображения, включая съёмку, обработку, кодирование, декодирование, хранение и отображение. Утверждается, что в смартфонах подобное будет реализовано впервые.

По имеющейся информации, OPPO Find X3 Pro получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888 и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной быстрой зарядки SuperVOOC 2.0. Презентация смартфона запланирована на 11 марта.

По материалам 4PDA
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