0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Украина закончила зиму с рекордными запасами газа в хранилищах — инфографика

Украина закончила зиму с рекордными запасами газа в хранилищах — инфографика

По состоянию на 1 марта в украинских ПХГ хранится более 18 млрд кубометров газа — это на 13% превышает показатель 2020 года.

Кроме того, это является самым высоким уровнем наполнения за последние десять лет, сообщили в компании Укртрансгаз.

При этом в компании отметили, что отбор газа из украинских ПХГ в феврале составил 2,9 млрд кубометров, что в 2,5 раза больше, чем в феврале 2020 года, и это стало самым высоким показателем за последние 8 лет.

«В частности, в течение 16 дней подряд — с 6 по 21 февраля — из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн кубометров газа», — сказано в сообщении.

Всего с начала отопительного сезона из газохранилищ было отобрано 10,23 млрд кубометров газа.

В Укртрансгазе уточнили, что по состоянию на 1 марта иностранные трейдеры хранят в режиме таможенного склада 5,6 млрд кубометров газа, что в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в «short haul» режиме накоплено 4,1 млрд куб. об.

Компании-резиденты хранят в режиме таможенного склада 0,55 млрд кубометров, что на 2,9% меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанный в ПХГ в режиме short haul, составляет 0,48 млрд кубометров.


Инфографика: Укртрансгаз

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.