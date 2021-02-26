Украина закончила зиму с рекордными запасами газа в хранилищах — инфографика

По состоянию на 1 марта в украинских ПХГ хранится более 18 млрд кубометров газа — это на 13% превышает показатель 2020 года.
Кроме того, это является самым высоким уровнем наполнения за последние десять лет, сообщили в компании Укртрансгаз.
При этом в компании отметили, что отбор газа из украинских ПХГ в феврале составил 2,9 млрд кубометров, что в 2,5 раза больше, чем в феврале 2020 года, и это стало самым высоким показателем за последние 8 лет.
«В частности, в течение 16 дней подряд — с 6 по 21 февраля — из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн кубометров газа», — сказано в сообщении.
Всего с начала отопительного сезона из газохранилищ было отобрано 10,23 млрд кубометров газа.
В Укртрансгазе уточнили, что по состоянию на 1 марта иностранные трейдеры хранят в режиме таможенного склада 5,6 млрд кубометров газа, что в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в «short haul» режиме накоплено 4,1 млрд куб. об.
Компании-резиденты хранят в режиме таможенного склада 0,55 млрд кубометров, что на 2,9% меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанный в ПХГ в режиме short haul, составляет 0,48 млрд кубометров.
Инфографика: Укртрансгаз
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