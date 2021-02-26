0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Google изменит алгоритмы слежения за активностью пользователей

Google изменит алгоритмы слежения за активностью пользователей

Американская компания Google заявила о намерении отказаться от слежения за индивидуальной активностью пользователей. Вместо этого интернет-гигант будет внедрять новые технологии, защищающие конфиденциальность пользователей и позволяют таргетировать рекламу без сбора информации о них.

“Людям не нужно соглашаться с тем, что их действия в интернете отслеживаются, чтобы получить выгоду от релевантной рекламы. Рекламодателям не нужно отслеживать действия отдельных потребителей в интернете, чтобы использовать преимущества цифровой рекламы. Достижения в области агрегации, анонимизации, обработки данных на устройствах и другие технологии, способствующие сохранению конфиденциальности, позволяют определить четкий путь к замене индивидуальных идентификаторов”, — говорится в сообщении Google.

“Мы прямо заявляем, что после того, как сторонние файлы cookie будут постепенно удалены, мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания пользователей, когда они просматривают веб-страницы, и не использовать их в наших продуктах”, — заявил директор Google по управлению продуктами Дэвид Темкин в своем блоге.

О намерении отказаться от использования сторонних файлов cookie в своем браузере Chrome, который является лидером на рынке, Google заявила еще в прошлом году.

Вместо этого компания задействует технологию Federated Learning of Cohorts (FLoC), использование которой позволяет получить не менее эффективные результаты, чем в случае, когда применяется персонализированная реклама на основе идентификаторов пользователей. Технология FLoC использует алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователей в интернете. При этом осуществляется идентификация не отдельных пользователей, а происходит их разделение на группы. Такой подход помогает получить данные о более широкую аудиторию, не нарушая конфиденциальность отдельных пользователей.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.