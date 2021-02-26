Google изменит алгоритмы слежения за активностью пользователей

Американская компания Google заявила о намерении отказаться от слежения за индивидуальной активностью пользователей. Вместо этого интернет-гигант будет внедрять новые технологии, защищающие конфиденциальность пользователей и позволяют таргетировать рекламу без сбора информации о них.
“Людям не нужно соглашаться с тем, что их действия в интернете отслеживаются, чтобы получить выгоду от релевантной рекламы. Рекламодателям не нужно отслеживать действия отдельных потребителей в интернете, чтобы использовать преимущества цифровой рекламы. Достижения в области агрегации, анонимизации, обработки данных на устройствах и другие технологии, способствующие сохранению конфиденциальности, позволяют определить четкий путь к замене индивидуальных идентификаторов”, — говорится в сообщении Google.
“Мы прямо заявляем, что после того, как сторонние файлы cookie будут постепенно удалены, мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания пользователей, когда они просматривают веб-страницы, и не использовать их в наших продуктах”, — заявил директор Google по управлению продуктами Дэвид Темкин в своем блоге.
О намерении отказаться от использования сторонних файлов cookie в своем браузере Chrome, который является лидером на рынке, Google заявила еще в прошлом году.
Вместо этого компания задействует технологию Federated Learning of Cohorts (FLoC), использование которой позволяет получить не менее эффективные результаты, чем в случае, когда применяется персонализированная реклама на основе идентификаторов пользователей. Технология FLoC использует алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователей в интернете. При этом осуществляется идентификация не отдельных пользователей, а происходит их разделение на группы. Такой подход помогает получить данные о более широкую аудиторию, не нарушая конфиденциальность отдельных пользователей.
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