В Германии в эксплуатацию введут поезд на водородных топливных элементах

В Германии введут в эксплуатацию поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint. Тестирование начнут в мае 2021 года на сети железной дороги Zollernalbbahn, находящейся на юго-западе страны.
Поезд будет работать на водородных топливных элементах. У него низкий уровень шума и нулевые выбросы, сообщает IWR.
ILint отличается свой комбинацией инновационных элементов: чистого преобразования энергии, гибкого накопления энергии в аккумуляторах, а также умного управления тяговой мощностью и энергией. Поезд разработали для работы на электризованных линиях. Это чистый и устойчивый транспорт, который демонстрирует высокие показатели производительности.
Немецкая транспортная компания SWEG подписала соглашение с французской машиностроительной компанией Alstom. Стороны договорились о тестировании поезда в течение 8 месяцев.
Проект тестирования водородного поезда Coradia iLint финансирует Министерство транспорта земли Баден-Вюртемберг. Главная цель испытаний – проверить эффективность поездов, работающих на водородном топливе, и установить, являются ли они альтернативой дизельному транспорту. Кроме того, власти стремятся накопить опыт эксплуатации подобной техники.
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