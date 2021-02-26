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Ставки по депозитам в Украине: эксперт назвал три тенденции 2021 года

Ставки по депозитам в Украине: эксперт назвал три тенденции 2021 года

В конце прошлого года инфляция в Украине ускорилась и достигла середины целевого диапазона 5%, и сегодня еще до конца не понятно, как это отразится на депозитных ставках в текущем году, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Так, члены комитета монетарной политики НБУ обеспокоены повышением инфляционного давления в конце 2020 года — начале 2021 года.

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«Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Украине в последние месяцы не повлиял на темпы восстановления экономики. Тем не менее, новая волна COVID-19 может ограничить потребительский спрос и замедлить восстановление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, особенно в секторе услуг», — считают члены комитета.

В то же время у представителей украинских банков есть свое мнение на этот счет.

Так, руководитель по услугам транзакций «Райффайзен Банк Аваль» Сергей Анников считает, что на рынке депозитов в нынешнем году будут преобладать следующие тенденции:

  • снижение процентных ставок как в гривне, так и в валюте;
  • ускорение темпов роста депозитов, начиная со второго квартала;
  • также вырастет доля вкладов «до востребования».

В начале 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых — в январе-2021 ставки остались на том же уровне, что и в декабре-2020. Тогда как ставки по новым депозитам для населения в иностранной валюте в первый месяц текущего года составили 1,2% годовых. Для предприятий ставки по гривневым депозитам в январе были на уровне 3,8%, как и за месяц до этого, а вот по валютным депозитам процентные ставки выросли — с 1,1% до 1,2% годовых. Депозитный портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1 343 млрд грн.

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