Ставки по депозитам в Украине: эксперт назвал три тенденции 2021 года

В конце прошлого года инфляция в Украине ускорилась и достигла середины целевого диапазона 5%, и сегодня еще до конца не понятно, как это отразится на депозитных ставках в текущем году, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Так, члены комитета монетарной политики НБУ обеспокоены повышением инфляционного давления в конце 2020 года — начале 2021 года.
Читайте также: Украинцы в прошлом году нарастили гривневые вклады в банках – Нацбанк
«Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Украине в последние месяцы не повлиял на темпы восстановления экономики. Тем не менее, новая волна COVID-19 может ограничить потребительский спрос и замедлить восстановление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, особенно в секторе услуг», — считают члены комитета.
В то же время у представителей украинских банков есть свое мнение на этот счет.
Так, руководитель по услугам транзакций «Райффайзен Банк Аваль» Сергей Анников считает, что на рынке депозитов в нынешнем году будут преобладать следующие тенденции:
В начале 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых — в январе-2021 ставки остались на том же уровне, что и в декабре-2020. Тогда как ставки по новым депозитам для населения в иностранной валюте в первый месяц текущего года составили 1,2% годовых. Для предприятий ставки по гривневым депозитам в январе были на уровне 3,8%, как и за месяц до этого, а вот по валютным депозитам процентные ставки выросли — с 1,1% до 1,2% годовых. Депозитный портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1 343 млрд грн.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бензин в Украине может значительно подорожать: прогнозыВчера, 17:17 - 2485 16
К 2028 году мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн шт. в годВчера, 22:00 - 281 9
Как изменились зарплаты украинцев с 1995 годаВчера, 14:00 - 1430 5
Доступную ипотеку под 7% могут закрыть при определенных условиях - Минфин5 ч. назад - 1261 3
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреВчера, 18:15 - 3049 2
Подорожание каких продуктов в 2021-м обгонит инфляциюВчера, 20:01 - 4014 1
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреВчера, 18:15 - 3049 2
Бензин в Украине может значительно подорожать: прогнозыВчера, 17:17 - 2485 16
Как изменились зарплаты украинцев с 1995 годаВчера, 14:00 - 1430 5
Доступную ипотеку под 7% могут закрыть при определенных условиях - Минфин5 ч. назад - 1261 3
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 724 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1252
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2472
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2148 9
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1965 6