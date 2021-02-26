«Доступных кредитов 5-7-9%» за неделю выдали более чем на миллиард гривен

За последнюю неделю февраля по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» банки выдали 1,3 миллиарда займов, общий объем кредитов превышает 22 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего с момента начала работы программы банками было выдано 9490 займов, в денежном выражении «Доступных кредитов» выдали на сумму 22,6 миллиарда гривен.

Из них 12,5 миллиарда гривен были выданы в качестве кредитов рефинансирования, 4 миллиарда предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 6,2 миллиарда гривен были предоставлены в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 574 кредита на общую сумму 1,3 миллиарда гривен.

Администрирует выполнение программы Фонд развития предпринимательства, который имеет соглашения о сотрудничестве с 26 банками.



Инфографика: Минфин

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