«Доступных кредитов 5-7-9%» за неделю выдали более чем на миллиард гривен

За последнюю неделю февраля по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» банки выдали 1,3 миллиарда займов, общий объем кредитов превышает 22 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Всего с момента начала работы программы банками было выдано 9490 займов, в денежном выражении «Доступных кредитов» выдали на сумму 22,6 миллиарда гривен.
Из них 12,5 миллиарда гривен были выданы в качестве кредитов рефинансирования, 4 миллиарда предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 6,2 миллиарда гривен были предоставлены в качестве антикризисных кредитов.
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 574 кредита на общую сумму 1,3 миллиарда гривен.
Администрирует выполнение программы Фонд развития предпринимательства, который имеет соглашения о сотрудничестве с 26 банками.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 12864 23
Ставки от 2,5 до 9%. Гетманцев обнародовал алгоритм одноразового декларированияВчера, 11:02 - 2099 23
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 12661 19
В Украине появится «суд в смартфоне»Вчера, 11:16 - 1061 7
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 6938 4
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 12864 23
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 12661 19
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 6938 4
Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грнВчера, 21:02 - 6814
Что изменится с 1 марта: пенсии, цены на железнодорожные билеты, новая налоговая накладнаяВчера, 10:01 - 2366
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаВчера, 11:45 - 227
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 717
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1772
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1569 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1555 5