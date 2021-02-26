Windows 10 научится запускать Android-приложения

По данным инсайдеров, Microsoft вскоре реализует возможность скачивания и запуска Android-приложений в Windows 10. Недавно стали известны первые подробности проекта под названием Latte, а также ограничения, которые придётся учитывать желающим воспользоваться такой опцией.
По имеющейся информации, новая возможность будет реализована на базе подсистемы WSL, используемой для работы с Linux-приложениями. При этом для полноценного запуска Android-программ разработчикам придётся создать отдельную платформу, которая позволит размещать мобильный софт в магазине Windows Store.
Такой подход, как утверждают инсайдеры, обеспечит возможность установки и использования приложений Android на компьютерах с Windows 10 после включения режима разработчика в настройках. При этом отмечается, что фирменные сервисы Google в рамках Project Latte работать не будут — их использование лицензировано только для устройств на Android и Chrome OS.
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