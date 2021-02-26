Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка

В Львове в Клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине провели уникальную операцию кишечника 13-летней девочке с помощью робота Da Vichi. Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук в Facebook.
Сообщается, что 13-летняя пациентка родилась с патологией кишечника. Недостаток трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. Узнав о наличии робота Da Vinci в больнице Львова, родители девочки обратились за помощью.
“С помощью Da Vinci наши специалисты сделали три прокола размером по восемь миллиметров каждый. В брюшной полости ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображение в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Это все равно что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его”, – отметил Самчук.
На ликвидацию спаек ушло почти три часа. Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже ходит по коридору.
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