Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка

В Львове в Клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине провели уникальную операцию кишечника 13-летней девочке с помощью робота Da Vichi. Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук в Facebook.

Сообщается, что 13-летняя пациентка родилась с патологией кишечника. Недостаток трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. Узнав о наличии робота Da Vinci в больнице Львова, родители девочки обратились за помощью.

“С помощью Da Vinci наши специалисты сделали три прокола размером по восемь миллиметров каждый. В брюшной полости ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображение в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Это все равно что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его”, – отметил Самчук.

На ликвидацию спаек ушло почти три часа. Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже ходит по коридору.