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Нафтогаз снизил на февраль тарифы для тепловиков

Нафтогаз снизил на февраль тарифы для тепловиков

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» снизила на февраль стоимость газа для производителей тепловой энергии на 6,7% (490,3 грн) — до 6 841 грн за тысяч кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку.

Об этом сообщается на сайте компании.

«В феврале 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК „Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 6,841 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это почти на 7% ниже, чем в январе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления.

«За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%. В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, что определит вектор ценообразования и в Украине», — добавили в Нафтогазе.

Справка Finance.ua:

  • Нафтогаз установил мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.
  • После 31 марта цены на газ для населения не будут превышать 6,99 грн за кубометр, несмотря на окончание действия решения правительства об их ограничении.
  • Министерство энергетики, в ответ на запрос многих потребителей, работает над переходом на одну платежку за газ и распределение, чтобы при этом тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем тарифы в других регионах.

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По материалам Finance.UA
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