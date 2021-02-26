Нафтогаз снизил на февраль тарифы для тепловиков

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» снизила на февраль стоимость газа для производителей тепловой энергии на 6,7% (490,3 грн) — до 6 841 грн за тысяч кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку.
Об этом сообщается на сайте компании.
«В феврале 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК „Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 6,841 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это почти на 7% ниже, чем в январе», — говорится в сообщении.
Как отмечается, ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления.
«За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%. В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, что определит вектор ценообразования и в Украине», — добавили в Нафтогазе.
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