Дубилет-старший и Яценко вышли из учредителей monobank после подозрения НАБУ

Фигуранты дела ПриватБанка Александр Дубилет и Владимир Яценко избавились от долей в ООО «Финтех Бэнд». Эта компания занимается развитием monobank.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на You control.

23 февраля экономисты вышли из состава бенефициаров собственников компании. Доля Александра Дубилета (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а часть Яценко (17,18%) — к Евгении Кривенко.

Другие основатели «Финтех Бэнд» не изменились:

Олег Гороховский — 17,18% акций,

Михаил Рогальский — 17,18%,

Людмила Шмальченко — 9,81%,

Вадим Ковалев — 4,91%.

Напомним, по данным следствия, в декабре 2016 года глава правления ПриватБанка Дубилет, его первый заместитель Яценко и другие должностные лица банка осознавая, что банк будет национализирован, решили растратить деньги финучреждения. Речь идет о почти 137 миллионах гривен. 22 февраля правоохранители задержали Яценко, когда тот пытался бежать из страны. Частный самолет посадили в «Борисполе», а мужчине объявили о подозрении. 25 февраля Яценко вышел из СИЗО под залог — 52 миллиона гривен.

Дубилету объявили о подозрении 23 февраля.