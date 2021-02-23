Илон Маск рассказал о повышенном спросе на обновленные Tesla Model S/X

В конце января Tesla представила рестайлинговые версии Model S и Model X. Основные изменения коснулись интерьера электрокаров: появился дополнительный дисплей для пассажиров второго ряда, изменилось расположение центрального экрана информационно-мультимедийной системы, добавили беспроводные зарядки для всех пассажиров и многое другое.
Но главным новшеством стал руль в виде штурвала, а также отказ от подрулевых рычагов (их функции вынесены на руль в виде сенсорных кнопок). Правда, такой штурвал будет, скорее всего, опцией. Судя по первым фото интерьера обновленной Model S, по умолчанию будет установлен руль привычной формы, но с сенсорными кнопками.
Фото: Electrek
Илон Маск сообщил, что Tesla наблюдает повышенный спрос на рестайлинговые Model S и Model X. Глава компании также заявил, что производство автомобилей будет увеличено для обеспечения спроса.
«Производственные линии Model S/X почти полностью переоборудованы и будут нацелены на максимальную производительность в следующем квартале. Спрос большой, поэтому скоро нам придется вернуться к работе в две смены. Пожалуйста, порекомендуйте друзей для приема на работу», — написал Маск в письме сотрудникам Tesla.
Отмечу, что за последние пару лет продажи Model S и Model X снижались, поэтому анонс обновленных версий оказался очень кстати. Поставки рестайлинговых электрокаров должны начаться в ближайшее время.
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