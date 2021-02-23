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В Украине продолжает сокращаться промпроизводство

В Украине продолжает сокращаться промпроизводство

Промышленное производство в Украине в январе 2021 года, на который пришелся ужесточенный карантин, снизилось на 4% по отношению к «доковидному» январю 2020 года, а скорректированное на эффект календарных дней сокращение было даже меньшим — 2,7%.

Об этом сообщил Госстат.

Ведомство указало, что к предыдущему месяцу снижение промышленного производства в январе составило 16,1%, а с учетом сезонной корректировки — 3,3%.

В перерабатывающей промышленности в январе-2021 к январю-2020 зафиксирован спад на 6,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — рост на 3,2%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 4,8%.

По материалам Капитал
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