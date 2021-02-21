Регулятор оштрафовал киевское подразделение ДТЭК

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила штраф в размере 85 тыс. грн на ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», входящее в состав холдинга Рината Ахметова.

Такое решение принято на заседании регулятора 24 февраля, сообщает его пресс-служба.

Причинами для применения санкций стали «несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и нарушение лицензионных условий по распределению электрической энергии».

«Основанием для проверки ЧАО „ДТЭК Киевские региональные электросети“ является, в частности, обращение заказчиков услуг по присоединению относительно несоблюдения процедуры предоставления лицензиатом услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электрической энергии, а также несоблюдение лицензиатом показателей качества услуг по распределению электрической энергии», — объяснили в Нацкомиссии.

Кроме штрафа, на киевское подразделение ДТЭК наложен ряд обязательств. Среди них — привести свои действия по отношению к потребителям в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии. В частности, присоединить электроустановки заказчика к электрическим сетям с оформлением актов приема-передачи услуг до 30 апреля 2021 года.

Также в этот период компания должна выплатить потребителю компенсацию за несоблюдение стандартов качества электроснабжения.