0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Регулятор оштрафовал киевское подразделение ДТЭК

Регулятор оштрафовал киевское подразделение ДТЭК

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила штраф в размере 85 тыс. грн на ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», входящее в состав холдинга Рината Ахметова.

Такое решение принято на заседании регулятора 24 февраля, сообщает его пресс-служба.

Причинами для применения санкций стали «несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и нарушение лицензионных условий по распределению электрической энергии».

«Основанием для проверки ЧАОДТЭК Киевские региональные электросети“ является, в частности, обращение заказчиков услуг по присоединению относительно несоблюдения процедуры предоставления лицензиатом услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электрической энергии, а также несоблюдение лицензиатом показателей качества услуг по распределению электрической энергии», — объяснили в Нацкомиссии.

Кроме штрафа, на киевское подразделение ДТЭК наложен ряд обязательств. Среди них — привести свои действия по отношению к потребителям в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии. В частности, присоединить электроустановки заказчика к электрическим сетям с оформлением актов приема-передачи услуг до 30 апреля 2021 года.

Также в этот период компания должна выплатить потребителю компенсацию за несоблюдение стандартов качества электроснабжения.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.