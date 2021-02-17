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Газовую компанию оштрафовали за отключение потребителей

Газовую компанию оштрафовали за отключение потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила штраф в размере 102 тысячи гривен на АО «Лубныгаз». Штраф наложен за несоблюдение требований законодательства, регулирующего функционирование рынка природного газа и нарушение лицензионных условий.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается в сообщении, «основанием для проверки АО „Лубныгаз“ были многочисленные обращения граждан г. Лубны в связи с прекращением распределения природного газа АО „Лубныгаз“ и осуществлением неправомерного определения годовой заказанной мощности».

Отметим, «Лубныгаз» была одной из тех компаний, действия которой привели к тарифным протестам в начале 2021 года. В частности, потребители жаловались на отключение газа в случае перехода к другому поставщику газа.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный тариф будет составлять 1,79 гривны за кубометр. Среди этих компаний было АО «Лубныгаз».

По материалам РБК-Украина
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