Газовую компанию оштрафовали за отключение потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила штраф в размере 102 тысячи гривен на АО «Лубныгаз». Штраф наложен за несоблюдение требований законодательства, регулирующего функционирование рынка природного газа и нарушение лицензионных условий.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается в сообщении, «основанием для проверки АО „Лубныгаз“ были многочисленные обращения граждан г. Лубны в связи с прекращением распределения природного газа АО „Лубныгаз“ и осуществлением неправомерного определения годовой заказанной мощности».
Отметим, «Лубныгаз» была одной из тех компаний, действия которой привели к тарифным протестам в начале 2021 года. В частности, потребители жаловались на отключение газа в случае перехода к другому поставщику газа.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный тариф будет составлять 1,79 гривны за кубометр. Среди этих компаний было АО «Лубныгаз».
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