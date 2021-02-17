Clubhouse начал разработку программного обеспечения для Android

У нового аудиоприложения Clubhouse теперь есть специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения для Android.
Об этом сообщается на портале соцсети.
Clubhouse развивается еще с прошлого года и до сих пор приложение доступно только определенному кругу лиц, пользующихся iPhone. Компания заверила, что продвигается медленно, поскольку у нее небольшая команду. Однако из-за невероятного количества людей, которые постоянно привлекаются в соцсеть, Clubhouse решил ускорить разработку программного обеспечения для Android, с целью привлечения широкой аудитории.
«С первых дней мы хотели построить клуб для всех. Имея это в виду, мы рады вскоре начать работу над нашим приложением для Android и добавить больше возможностей доступности и локализации, чтобы люди во всем мире могли чувствовать себя в Clubhouse родными», — уверяют на портале программы.
В январе 2021 года компания получила финансирование от венчурной компании Andreessen Horowitz в размере 100 млн долларов. Пока эти деньги используются для разработки программы на Android. Работать над приложением будет Мопева Огундипе.
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