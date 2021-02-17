Суд Англии не удовлетворил требования «Татнефти» к Коломойскому и Боголюбову на 300 миллионов долларов

Высокий суд Англии и Уэльса отказал ПАО «Татнефть» в иске к украинским олигархам, в частности Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, о взыскании с них 294,3 млн долларов возмещения.
Об этом сообщает пресс-служба Укртатнафты.
24 февраля 2021 года Высокий суд Англии и Уэльса опубликовал решение по делу по иску ПАО «Татнефть» к Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому, Павлу Овчаренко о возмещении вреда в соответствии со статьей 1064 ГК РФ в сумме 294,3 млн. долларов.
«Высокий суд Англии и Уэльса всесторонне изучил материалы дела, касающиеся событий, связанных с ПАО «Укртатнафта» в период 2007—2009 годов, и полностью отказал в удовлетворении требований ПАО «Татнефть», — говорят в Укртатнафте.
В иске «Татнефть» хотела взыскать средства (сначала — 334,1 млн долл. плюс проценты, в решении сумма уменьшилась до 294,3 млн долл.) за поставки нефти на Кременчугский НПЗ («Укртатнафта») в 2009 году. Российская компания решение суда считает «предвзятым».
«Укртатнафта» создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций НПЗ принадлежало структурам, близким к ПАО «Татнефть», еще 28,7788% – министерству имущества Татарстана. Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе «Приват» и бизнесмена Александра Ярославского.
Напомним, дело рассматривалось с 2016 года.
Тогда же Лондонский суд снял арест с активов украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 380 млн долларов в рамках иска «Татнефти» о поставках нефти на Кременчугский НПЗ.
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