ЕИБ с 2007 года инвестировал в Украину почти €8 миллиардов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с 2007 года инвестировал в Украину почти 8 млрд евро, из них более 1 млрд евро – в прошлом году.
Об этом сказала вице-президент ЕИБ Тереза Червинская во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура».
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“С 2007 года мы инвестировали в Украину почти 8 млрд евро. На самом деле Украина привлекла свыше 60% общего объема наших кредитов в странах Восточного партнерства. Только в прошлом году мы инвестировали рекордную сумму – более 1 млрд евро в Украину”, – рассказала Червинская.
Она отметила, что в прошлом году ЕИБ сосредоточил свою помощь на поддержке восточных регионов Украины, в частности банк предоставил финансовую помощь на восстановление дорог в Луганской области. Среди других направлений инвестиций – обновление общественного транспорта в некоторых городах Украины, повышение энергоэффективности в общественных зданиях, цифровизация, инновации и восстановление бизнеса после коронакризиса.
По словам Червинской, ЕИБ продолжит оказывать финансовую поддержку и в 2021 году – уже подписан пакет помощи для борьбы с последствиями коронакризиса в размере 50 млн евро.
Вице-президент ЕИБ Крис Питерс отметил, что в целом банк выделил Украине 2 млрд евро на развитие транспортной инфраструктуры. В частности, ЕИБ инвестирует в модернизацию железнодорожного Бескидского тоннеля, развитие международного аэропорта Борисполь, развитие сети дорог и экологический общественный транспорт. Он отметил, что в 2021 году ЕИБ намерен сосредоточиться на кредитовании сферы цифровых технологий.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент ЕИБ Вернер Хойер 12 февраля договорились о выделении 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Также было подписано Гарантийное соглашение «Развитие аэропорта «Борисполь», предусматривающее получение займа в размере 270 млн евро для реконструкции летной зоны №2.
В декабря 2020 года Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили сразу три кредитных соглашения на 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сфере инфраструктуры и транспорта.
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