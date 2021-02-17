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Имущество завода «Большевик» вернули государству - решение суда

Имущество завода «Большевик» вернули государству - решение суда

Офис Генпрокурора отстоял в Верховном Суде возвращение государству незаконно отчужденного имущества завода «Большевик» в Киеве.

Об этом сообщает офис генпрокурора.

«При участии Офиса Генерального прокурора Верховным Судом оставлена без удовлетворения кассационная жалоба субъекта хозяйствования и без изменений решение суда апелляционной инстанции о признании недействительными торгов и возврате государству нежилых зданий машиностроительного завода площадью более 6,3 тыс. кв м, расположенных в г. Киеве», — говорится в сообщении.

Установлено, что недвижимое имущество машиностроительного завода, органом управления которым является государство в лице Фонда госимущества Украины, было отчуждено вопреки воле собственника вне приватизационной процедуры.

Правомерность проведения соответствующих торгов является предметом четырех судебных дел, в которые офисом Генерального прокурора осуществлено вступление.

В прошлом году при участии прокуратуры Северным апелляционным хозяйственным судом отменено решение суда первой инстанции и принято новое, которым результаты электронных торгов признаны недействительными, но один из ответчиков подал кассационную жалобу.

По материалам УКРИНФОРМ
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