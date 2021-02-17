В фискальной службе рассказали, когда заработает Бюро экономической безопасности

Для того, чтобы Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало функционировать, понадобится около полугода — это связано с количеством личного состава.

Об этом председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник рассказал в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией.

«Чтобы БЭБ начал функционировать, нужно полгода, чтобы заработало не менее 30% личного состава», — заявил Мельник.

Он добавил, что после подписания закона «О Бюро экономической безопасности Украины» Президентом Украины Государственная фискальная служба будет передавать свои функции вновь созданному органу.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности», создание правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3959−1 о внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности.

Вновь созданный правоохранительный орган призван заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

В общей сложности в БЭБ планируют трудоустроить 4 тысячи работников — как в центральный аппарат, так и в региональные отделения.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря, назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы путем заключения с ним контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина.