Электрокар Hyundai IONIQ 5 получил сверхбыструю зарядку и солнечные панели

Компания Hyundai выпустила долгожданный электрокар IONIQ 5. Примечательно, что новинка стала воплощением показанного два года назад концептуального автомобиля Hyundai 45 и представлена в нескольких модификациях, отличающихся ключевыми характеристиками.

Платформой для электромобиля стала специально разработанная модульная E-GMP, которая изначально и проектировалась для этого типа транспорта. Колёсная база Hyundai IONIQ 5 составляет 3000 мм, за счёт чего был максимально увеличен полезный объём салона при уменьшенном переднем и заднем свесе.

Автомобиль получил выдвигающиеся дверные ручки, а также аэродинамическую форму как самого кузова, так и колёсных дисков. Интерьер автомобиля предусматривает наличие двух 12-дюймовых сенсорных дисплеев, а также экрана дополненной реальности AR HUD. Характерной чертой IONIQ 5 стал плоский пол и сдвигающаяся центральная консоль. Производитель предусмотрел функцию автоматической настройки кресел под водителя и пассажира исходя из антропометрических характеристик. При этом толщина стенок передних сидений была уменьшена на 30% для комфорта пассажиров заднего ряда.

Электромобиль доступен в двух версиях привода: задним – с батареей на 58 кВтч и полным — с аккумулятором 72,6 кВтч. Во втором случае максимальный крутящий момент двух двигателей достигает 605 Нм, а для разгона с 0 до 100 км/ч автомобилю требуется всего 5,2 секунды. Характеристики заднеприводной версии немного скромнее: до 100 км/ч он разгоняется за 7,4 секунды. При этом комплектация с батареей на 72,6 кВтч в заднеприводной модели предусматривает запас хода на уровне 470 — 480 по циклу WLTP.



Фото: Hyundai

Наконец, стандартная заднеприводная версия с аккумулятором на 58 кВтч с 0 до 100 км/ч разгоняется за 8,5 секунды. Примечательно, что автомобили поддерживают архитектуры 400 В и 800 В, что позволяет более гибко подходить к вопросу зарядки. Так, при использовании скоростной зарядки мощностью 350 кВт на заряд от 10% до 80% уйдёт всего 18 минут, а каждые пять минут такой зарядки предоставляют дополнительные 100 км запаса хода.

Кроме того, производитель предусматривает возможность установки на крыше солнечных панелей. По официальным данным, за год вырабатываемой ими энергии хватает примерно на 2000 км пути.