0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Электрокар Hyundai IONIQ 5 получил сверхбыструю зарядку и солнечные панели

Электрокар Hyundai IONIQ 5 получил сверхбыструю зарядку и солнечные панели

Компания Hyundai выпустила долгожданный электрокар IONIQ 5. Примечательно, что новинка стала воплощением показанного два года назад концептуального автомобиля Hyundai 45 и представлена в нескольких модификациях, отличающихся ключевыми характеристиками.

Платформой для электромобиля стала специально разработанная модульная E-GMP, которая изначально и проектировалась для этого типа транспорта. Колёсная база Hyundai IONIQ 5 составляет 3000 мм, за счёт чего был максимально увеличен полезный объём салона при уменьшенном переднем и заднем свесе.

Автомобиль получил выдвигающиеся дверные ручки, а также аэродинамическую форму как самого кузова, так и колёсных дисков. Интерьер автомобиля предусматривает наличие двух 12-дюймовых сенсорных дисплеев, а также экрана дополненной реальности AR HUD. Характерной чертой IONIQ 5 стал плоский пол и сдвигающаяся центральная консоль. Производитель предусмотрел функцию автоматической настройки кресел под водителя и пассажира исходя из антропометрических характеристик. При этом толщина стенок передних сидений была уменьшена на 30% для комфорта пассажиров заднего ряда.

Электромобиль доступен в двух версиях привода: задним – с батареей на 58 кВтч и полным — с аккумулятором 72,6 кВтч. Во втором случае максимальный крутящий момент двух двигателей достигает 605 Нм, а для разгона с 0 до 100 км/ч автомобилю требуется всего 5,2 секунды. Характеристики заднеприводной версии немного скромнее: до 100 км/ч он разгоняется за 7,4 секунды. При этом комплектация с батареей на 72,6 кВтч в заднеприводной модели предусматривает запас хода на уровне 470 — 480 по циклу WLTP.


Фото: Hyundai

Наконец, стандартная заднеприводная версия с аккумулятором на 58 кВтч с 0 до 100 км/ч разгоняется за 8,5 секунды. Примечательно, что автомобили поддерживают архитектуры 400 В и 800 В, что позволяет более гибко подходить к вопросу зарядки. Так, при использовании скоростной зарядки мощностью 350 кВт на заряд от 10% до 80% уйдёт всего 18 минут, а каждые пять минут такой зарядки предоставляют дополнительные 100 км запаса хода.

Кроме того, производитель предусматривает возможность установки на крыше солнечных панелей. По официальным данным, за год вырабатываемой ими энергии хватает примерно на 2000 км пути.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.