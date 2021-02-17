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Прокуратура не смогла вернуть застраиваемый участок на берегу Русановского канала благодаря гаражу

Прокуратура не смогла вернуть застраиваемый участок на берегу Русановского канала благодаря гаражу

Хозяйственный суд г. Киева отказал заместителю руководителя Киевской местной прокуратуры № 4 о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 0,69 га на ул. Евгения Сверстюка, 54 в Днепровском районе столицы, где строится 24-этажный ЖК «Rusaniv Residence».

Об этом свидетельствует решение суда от 1 февраля.

Прокурор требовал признать незаконным и отменить решение Киевсовета от 06.06.2018 в части передачи ООО «Русановка Инвест» указанного участка для строительства жилого комплекса с пристроенным дошкольным заведением и пунктом централизованной системы пожарного наблюдения, а также признать недействительным договор аренды, заключенный сторонами 11.07.2018.

В обосновании исковых требований прокурор ссылался на следующее:

  • основанием передачи ООО «Русановка Инвест» участка без конкурса стало приобретение фирмой в 2017 году в собственность гаража площадью 25 кв м. Однако, этот гараж находился не на участке по ул. Е. Сверстюка, 54, а на соседнем – на ул. Е. Сверстюка, 52;
  • размер участка 0,69 га значительно превышает площадь гаража 25 кв. м;
  • указанный участок частично попадает в прибрежно-защитную полосу Русановского канала (на расстоянии 15-20 метров от акватории канала), которая является природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, где запрещается строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных).

Рассмотрев материалы дела, суд отказал прокурору в удовлетворении иска.

Суд установил, что на сегодня гараж не существует. При этом суд указал, что прокурор не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что указанный гараж площадью 25 кв. м ни был расположен (был снесен) на спорном участке на дату принятия решения Киевсовета и заключения договора аренды. При этом материалы дела содержат доказательства регистрации права собственности именно за ООО «Русановка Инвест», а также за прежними владельцами гаражного бокса площадью 25 кв. м как недвижимого имущества и указанные юридические факты никем в настоящее время не оспорены.

О неправомерности предоставления в пользование фирме участка площадью большей, чем гараж площадью 25 кв. м, суд указал, что прокурор не представил законодательных норм, которые бы ограничивали право пользования участком, на котором находится приобретенное каким-либо лицом имущество, именно за пределами фундамента такого имущества.

Касательно доводов прокурора о попадании зоны застройки в прибрежно-защитную полосу Русановского канала суд отметил, что по данным Градостроительного кадастра г. Киева и Схемы планировочных ограничений Детального плана территории в пределах просп. Воссоединения, железной дороги, Броварского проспекта, Русановской протоки и Русановского канала, утвержденного 14.07.2016, по данным строительного генерального плана в составе проектной документации участок по ул. Е. Сверстюка, 54 (8000000000:63:018:001) граничит с прибрежно-защитной полосой Русановского канала, а зона застройки в данную полосу не попадает.

При рассмотрении дела хозсуд сослался на решение Окружного админсуда Киева и установленные им обстоятельства, которые не требовали доказывания в рамках рассмотрения данного дела. В частности, на признанную ОАСК законность выдачи разрешения на выполнение строительных работ на ул. Е. Сверстюка, 54. Как известно, это решение ОАСК застройщику помогла получить связанная общественная организация – «Европейский закон и порядок».

В ходе рассмотрения дела хозсуд по ходатайству прокуроров принимал меры обеспечения иска и запрещал застройщикам проводить какие-либо работы на участке 0,69 га по ул. Евгения Сверстюка, 54. Впрочем, по ходатайству ООО «Русановка Инвест» это достаточно быстро отменялось. Так, запрет действовал в 2020 году с 18 мая по 2 июня, а также с 14 по 29 декабря.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда.

Напомним, на ул. Е. Сверстюка, 54 девелоперы Perfect Group и Citex Development строят ЖК «Rusaniv Residence».

В ноябре 2018 Днепровское управления ГУ Нацполиции м. Киева начало уголовное производство по факту что госрегистратора в феврале-марте 2018 противоправно сменил адрес расположения указанного гаража (25 кв м): с ул. Евгения Сверстюка, 52 (ГСК «Русановский-2») – на ул. Евгения Сверстюка, 54. Последние данные о движении этого дела в открытых источниках – с августа 2019 года.

Собственниками ООО «Русановка Инвест» является Екатерина Коберник и Василий Шомонко, который также является соучредителем ООО «Спецстройинвест-17», входящая в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

По материалам Наші гроші
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