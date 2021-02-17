Прокуратура не смогла вернуть застраиваемый участок на берегу Русановского канала благодаря гаражу

Хозяйственный суд г. Киева отказал заместителю руководителя Киевской местной прокуратуры № 4 о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 0,69 га на ул. Евгения Сверстюка, 54 в Днепровском районе столицы, где строится 24-этажный ЖК «Rusaniv Residence».

Об этом свидетельствует решение суда от 1 февраля.

Прокурор требовал признать незаконным и отменить решение Киевсовета от 06.06.2018 в части передачи ООО «Русановка Инвест» указанного участка для строительства жилого комплекса с пристроенным дошкольным заведением и пунктом централизованной системы пожарного наблюдения, а также признать недействительным договор аренды, заключенный сторонами 11.07.2018.

В обосновании исковых требований прокурор ссылался на следующее:

основанием передачи ООО «Русановка Инвест» участка без конкурса стало приобретение фирмой в 2017 году в собственность гаража площадью 25 кв м. Однако, этот гараж находился не на участке по ул. Е. Сверстюка, 54, а на соседнем – на ул. Е. Сверстюка, 52;

размер участка 0,69 га значительно превышает площадь гаража 25 кв. м;

указанный участок частично попадает в прибрежно-защитную полосу Русановского канала (на расстоянии 15-20 метров от акватории канала), которая является природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, где запрещается строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных).

Рассмотрев материалы дела, суд отказал прокурору в удовлетворении иска.

Суд установил, что на сегодня гараж не существует. При этом суд указал, что прокурор не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что указанный гараж площадью 25 кв. м ни был расположен (был снесен) на спорном участке на дату принятия решения Киевсовета и заключения договора аренды. При этом материалы дела содержат доказательства регистрации права собственности именно за ООО «Русановка Инвест», а также за прежними владельцами гаражного бокса площадью 25 кв. м как недвижимого имущества и указанные юридические факты никем в настоящее время не оспорены.

О неправомерности предоставления в пользование фирме участка площадью большей, чем гараж площадью 25 кв. м, суд указал, что прокурор не представил законодательных норм, которые бы ограничивали право пользования участком, на котором находится приобретенное каким-либо лицом имущество, именно за пределами фундамента такого имущества.

Касательно доводов прокурора о попадании зоны застройки в прибрежно-защитную полосу Русановского канала суд отметил, что по данным Градостроительного кадастра г. Киева и Схемы планировочных ограничений Детального плана территории в пределах просп. Воссоединения, железной дороги, Броварского проспекта, Русановской протоки и Русановского канала, утвержденного 14.07.2016, по данным строительного генерального плана в составе проектной документации участок по ул. Е. Сверстюка, 54 (8000000000:63:018:001) граничит с прибрежно-защитной полосой Русановского канала, а зона застройки в данную полосу не попадает.

При рассмотрении дела хозсуд сослался на решение Окружного админсуда Киева и установленные им обстоятельства, которые не требовали доказывания в рамках рассмотрения данного дела. В частности, на признанную ОАСК законность выдачи разрешения на выполнение строительных работ на ул. Е. Сверстюка, 54. Как известно, это решение ОАСК застройщику помогла получить связанная общественная организация – «Европейский закон и порядок».

В ходе рассмотрения дела хозсуд по ходатайству прокуроров принимал меры обеспечения иска и запрещал застройщикам проводить какие-либо работы на участке 0,69 га по ул. Евгения Сверстюка, 54. Впрочем, по ходатайству ООО «Русановка Инвест» это достаточно быстро отменялось. Так, запрет действовал в 2020 году с 18 мая по 2 июня, а также с 14 по 29 декабря.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда.

Напомним, на ул. Е. Сверстюка, 54 девелоперы Perfect Group и Citex Development строят ЖК «Rusaniv Residence».

В ноябре 2018 Днепровское управления ГУ Нацполиции м. Киева начало уголовное производство по факту что госрегистратора в феврале-марте 2018 противоправно сменил адрес расположения указанного гаража (25 кв м): с ул. Евгения Сверстюка, 52 (ГСК «Русановский-2») – на ул. Евгения Сверстюка, 54. Последние данные о движении этого дела в открытых источниках – с августа 2019 года.

Собственниками ООО «Русановка Инвест» является Екатерина Коберник и Василий Шомонко, который также является соучредителем ООО «Спецстройинвест-17», входящая в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.