Немцы выпустят новый электрический кроссовер

Немецкая компания Volkswagen выпустит электромобиль в стиле купе кроссовера. Об этом сообщает АвтоПортал.

Так, автопроизводитель подтвердил информацию о том, что вскоре выпустит полностью электрический кроссовер под названием ID.5. Новая модель уже перешла в фазу подготовки к производству, а готовый электромобиль должен поступить на рынок во второй половине текущего года.

По сути, Volkswagen ID.5 будет переработанной версией внедорожника ID.4. Это значит, что электрокар основан на той же платформе VW Group MEB для полностью электрических автомобилей и, следовательно, будет иметь доступ к тому же диапазону силовых агрегатов и аккумуляторных батарей.

Базовая версия ID.5, вероятно, будет оснащена электродвигателем мощностью около 201 «лошадей», установленным на задней оси и аккумулятором на 77 кВт * ч.