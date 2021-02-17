Межбанк: попытки тестировать уровень 28 гривен и выше будут нарастать

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно динамично, но так и не дал ответа на вопрос — куда пойдет курс в ближайшее время. С одной стороны — в первой половине дня продавцы и спекулянты без очень уж большого напряжения сил смогли легко загнать его к уровням 27,95/27,965 гривен за доллар к 11 часам с утренних 27,88/27,90.

Но затем рынок, как говорят дилеры, «попустило». Крупные продавцы начали продавать свои основные объемы, и уже к 12 часам доллар просел до 27,925/27,94 гривны, к обеду — до 27,885/27,90 гривен, а после 14 часов американская валюта ненадолго замерла в пределах котировок 27,885/27,90 гривен. Однако затем опять ненадолго выросла до 27,895/27,915 гривен к 15 часам. Это выходили на рынок те, кто выжидал минимального значения котировок, и закрывая свои покупки — они спровоцировали небольшой рост. Как только эта категория игроков ушла с рынка — доллар быстро опустился до 27,88/27,9050 к 16 часам и до 27,86/27,885 гривен к концу сессии.

По факту, все это можно назвать своеобразным «боковиком» — котировки то растут, то падают в достаточно ограниченном курсовом коридоре. Но дело в том, что факторы, которые работали на гривну: активные распродажи валюты экспортерами и дни бюджетных платежей у клиентов — заканчиваются, а вот против нацвалюты в ближайшее время сыграет как фактор возмещений НДС экспортерам, так и погашение более 10,56 млрд гривен облигаций и процентов по ним. Поэтому давление на гривну усилится в любом случае, а фактор успеха/неудачи по размещению ОВГЗ 23 февраля на аукционе Минфина — начинает играть в курсообразовании ближайших дней ключевую роль. Как говорится, «поживем, посмотрим», но по нашему мнению — попытки снова тестировать уровень в 28 гривен и выше будут только нарастать. Нацбанк на торгах сегодня не появлялся. Смысла для него участвовать в перетягивании каната между интересами крупных покупателей и продавцов сегодня явно не было.

Главные события 22 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,88/27,90 к 11 часам вырос до 27,95/27,965 гривен, а затем к концу дня просел до отметки 27,86/27,885 гривен. НБУ не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,9506 гривен, а официальный на 23 февраля 2021 года установлен на отметке 27,9304 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,89 / 27,91

евро — 33,83 / 33,86

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