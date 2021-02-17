0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

В Украине планируют отменить НДС на внутренние авиарейсы

В Украине планируют отменить НДС на внутренние авиарейсы

В Украине планируют отменить налог на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок, а также создать национального авиаперевозчика.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«У нас есть цели по отмене НДС на внутренние авиаперевозки. Это важная тема. Ведь это поможет развиваться украинским авиакомпаниям, не только государственным, но и частным», — цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Тимошенко добавил, что в этом году может завершиться создание государственного авиационного перевозчика.

«Украина получит понятного государственного национального перевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства», — отметил Тимошенко.

Так, он напомнил, что прошлой весной, в начале пандемии COVID-19, пришлось привлекать частные авиакомпании для эвакуации граждан Украины из других стран. В подобных случаях, заметил он, можно будет использовать именно государственного авиаперевозчика.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.