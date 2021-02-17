В Украине планируют отменить НДС на внутренние авиарейсы

В Украине планируют отменить налог на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок, а также создать национального авиаперевозчика.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«У нас есть цели по отмене НДС на внутренние авиаперевозки. Это важная тема. Ведь это поможет развиваться украинским авиакомпаниям, не только государственным, но и частным», — цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Тимошенко добавил, что в этом году может завершиться создание государственного авиационного перевозчика.

«Украина получит понятного государственного национального перевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства», — отметил Тимошенко.

Так, он напомнил, что прошлой весной, в начале пандемии COVID-19, пришлось привлекать частные авиакомпании для эвакуации граждан Украины из других стран. В подобных случаях, заметил он, можно будет использовать именно государственного авиаперевозчика.