По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (41,753 млн грн и 51,466 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (62 и 42), максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,92−27,93 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 104 активные заявки по доллару на сумму 93,219 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9300 — 50 000
27,9300 — 77 555
27,9300 — 200 000
27,9300 — 10 000
27,9200 — 55 555
27,9200 — 33 333
27,9200 — 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,9300 — 18 000
27,9300 — 50 000
27,9300 — 50 777
27,9400 — 30 000
27,9400 — 10 000
27,9400 — 20 000
27,9400 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9622 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9083 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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