Почти 13 млн грн штрафа и 101 неоформленный работник — результат проверки Гоструда

Инспекторы Г У Гоструда в Харьковской области выявили 101 работника без надлежащего оформления трудовых отношений, когда проверяли субъект хозяйствования, который предоставляет дополнительные услуги в лесном хозяйстве.

Установленные лица выполняли лесокультурные работы: подготовка почвы, посев и посадка леса, уход за лесными культурами, работа в лесопитомниках; лесозащитные и противопожарные работы — борьба с вредителями и болезнями леса, прокладка минерализованных полос, дежурство на пожарных вышках, также работы, связанные с повышенным риском для здоровья, работы, предусмотренные Справочником квалификационных характеристик профессий работников и т. д.

Ответственность за нарушение. По результатам государственного контроля было вынесено постановление о наложении штрафа на субъекта хозяйствования в размере 12,6 млн гривен.

Субъект хозяйствования обратился в суд касательно отмены результатов мероприятия контроля, свою правовую позицию аргументировал тем, что между ним и установленным лицами были заключены гражданско-правовые договоры. Суд поддержал правовую позицию предприятия и признал противоправным постановление о наложении штрафа.

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Не согласившись с соответствующим решением, Управление Гоструда в апелляционном порядке обжаловало решение и доказало правомерность постановления о наложении штрафа на субъекта хозяйствования. Вторым апелляционным административным судом отменено решение Харьковского окружного административного суда.

Таким образом, субъекту хозяйствования придется уплатить штраф в сумме почти 13 млн гривен.