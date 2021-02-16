Реформа строительной отрасли: что предлагают

Народные депутаты направили в ВР законопроекты, которые имеют целью реформирование строительной индустрии и усиление ответственности за нарушения в ней.
Речь идет о законопроектах №5071 и №5072.
В строительной сфере — весьма сложное правовое регулирование, включающее большое количество разрешительных процедур и законодательных ограничений.
С целью реализации строительных проектов в запланированные сроки и в пределах определенной сметной стоимости заказчики обязаны соблюдать правовые положения, требования и стандарты в процессе проведения строительных работ. В противном случае они будут привлечены к ответственности с последующим применением штрафных санкций.
Предлагаются следующие изменения:
Увеличить размеры штрафов за нарушение требований законодательства, строительных норм и правил при строительстве; нарушений законодательства при планировании и застройке территорий; нарушений правил экологической безопасности; невыполнение законных требований (предписаний) должностных лиц органов государственного строительного контроля и государственного градостроительного надзора; расширение круга субъектов, на которых может быть наложен штраф;
Установить административную ответственность за отдельные виды нарушений, в частности, допущенных при выдаче положительного заключения комплексной экспертизы проектной документации, подписание акта готовности объекта к эксплуатации на объект, построенный с нарушениями проектной документации, ведение авторского и технического надзора с нарушениями требований законодательства, выполнение отдельных видов работ без квалификационного сертификата и договора страхования
Установить уголовную ответственность:
Снизить уровень коррумпированности в градостроительной сфере предлагается за счет:
Также предполагается страхование (сострахование) профессиональной ответственности лиц, которые прошли профессиональную аттестацию в сфере градостроительной деятельности и получили квалификационный сертификат (архитекторов, инженеров-проектировщиков, экспертов, инженеров технического надзора, инженеров-консультантов
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