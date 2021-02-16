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Реформа строительной отрасли: что предлагают

Реформа строительной отрасли: что предлагают

Народные депутаты направили в ВР законопроекты, которые имеют целью реформирование строительной индустрии и усиление ответственности за нарушения в ней.

Речь идет о законопроектах №5071 и №5072.

В строительной сфере — весьма сложное правовое регулирование, включающее большое количество разрешительных процедур и законодательных ограничений.

С целью реализации строительных проектов в запланированные сроки и в пределах определенной сметной стоимости заказчики обязаны соблюдать правовые положения, требования и стандарты в процессе проведения строительных работ. В противном случае они будут привлечены к ответственности с последующим применением штрафных санкций.

Предлагаются следующие изменения:

Увеличить размеры штрафов за нарушение требований законодательства, строительных норм и правил при строительстве; нарушений законодательства при планировании и застройке территорий; нарушений правил экологической безопасности; невыполнение законных требований (предписаний) должностных лиц органов государственного строительного контроля и государственного градостроительного надзора; расширение круга субъектов, на которых может быть наложен штраф;

Установить административную ответственность за отдельные виды нарушений, в частности, допущенных при выдаче положительного заключения комплексной экспертизы проектной документации, подписание акта готовности объекта к эксплуатации на объект, построенный с нарушениями проектной документации, ведение авторского и технического надзора с нарушениями требований законодательства, выполнение отдельных видов работ без квалификационного сертификата и договора страхования и т. д.;

Установить уголовную ответственность:

  • за выдачу заведомо неправомерного экспертного заключения;
  • нарушение исполнителями работ, связанных с градостроительной деятельностью;
  • непроведение государственного строительного контроля и государственного градостроительного надзора.

Снизить уровень коррумпированности в градостроительной сфере предлагается за счет:

  • повышения качества комплексной экспертизы проектной документации, которая является завершающим, но чрезвычайно важным этапом разработки проектов строительства,
  • обеспечения надлежащего контроля за деятельностью лиц, которые прошли профессиональную аттестацию в сфере градостроительной деятельности и получили квалификационный сертификат,
  • повышения их ответственности, которая должна быть застрахована в обязательном порядке,
  • введения действенного механизма привлечения к ответственности должностных лиц уполномоченных органов градостроительства и архитектуры, органов государственного строительного контроля в случае вступления в законную силу решения суда об отмене принятых ими противоправных решений.

Также предполагается страхование (сострахование) профессиональной ответственности лиц, которые прошли профессиональную аттестацию в сфере градостроительной деятельности и получили квалификационный сертификат (архитекторов, инженеров-проектировщиков, экспертов, инженеров технического надзора, инженеров-консультантов и т. д.).

По материалам Finance.UA
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