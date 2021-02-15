Межбанк: спрос и предложение почти полностью совпадали

Четверг на валютном рынке прошел достаточно динамично до обеда и очень вяло во второй половине дня. Уже до 13 часов объем сделок только в Bloomberg составлял $ 140 млн. В основном – это “заслуга” крупных клиентов, в том числе как местных, так и нерезидентов.

Спрос и предложение почти полностью совпадали во времени и поэтому особых колебаний курса в течении дня не было. Доллар с утренних 27,845/27,86 остановился к вечеру на отметке 27,835/27,86 гривен, а евро вырос с 33,54/33,56 до 33,60/33,63 гривен. Нацбанк на рынок не выходил.

Ход торгов:

При небольшом превышении предложения над спросом доллар с утренних 27,845/27,86 гривен к 11:00 просели до 27,825/27,86 гривен. После 11 часов на межбанке появились основные крупные игроки-покупатели. Своим спросом они кратковременно спровоцировали рост котировок до 27,845/27,865. Но постепенно стали появляться и крупные продавцы. Они быстро закрывали растущий спрос на валюту и к обеду курс даже просел до 27,835/27,855.

После обеда активность участников торгов очень быстро стала спадать, а количество крупных игроков снизилось почти до нуля. К 15 часам котировки достаточно надолго зависли в пределах 27,83/27,845 гривен и лишь к концу сессии они несколько выросли до 27,835/27,86. Последние несколько часов большого числа сделок не наблюдалось.

Главные события 18 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,845/27,86 к концу дня остался почти на том же уровне и остановился на отметке 27,835/27,86 гривен, а евро вырос с 33,5420/33,5601 гривен до 33,5996/33,6298.

НБУ не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8462 гривен, а официальный на 19 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8461 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,83/ 27,84

евро — 33,61 / 33,62

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