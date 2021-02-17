Tesla снизила цены на базовые варианты Model 3 и Model Y в США

Тesla в очередной раз скорректировала цены на самые популярные модели своих авто — младшие седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые делят одну платформу. Новые цены для США уже указаны в официальном онлайн-магазине компании. Базовые версии обеих моделей стали немного дешевле — цены Model 3, которую недавно слегка обновили, теперь начинаются от 36 990 долларов.
То есть, 36 990 долларов — новая нижняя цена базового варианта Tesla Model 3 Standard Range Plus. Но это все еще дороже 35 000 долларов, которые стоила «народная» Model 3 Standard Range — ее сняли с продажи в конце 2020-го.
Тesla не стала менять стартовую цену Model 3 Long Range, у которой теперь весьма существенная разница в цене с базовым вариантом. Она на 10 000 долларов дороже, но выделяется вторым электродвигателем (полный привод) и более емким аккумулятором. В то же время топовая полноприводная Tesla Model 3 Performance подорожала ровно на те же 1000 долларов, которые сняли с цены базового варианта — теперь она стоит от 55 990 долларов.
По аналогии с Model 3 были скорректированы цены на Model Y, с той лишь разницей, что базовая версия кроссовера подешевела на 2 тысячи долларов.
За последние несколько месяцев Tesla внесла в Model Y ряд улучшений, которые изначально появились в Model 3. Буквально на прошлой неделе Model Y получила новую центральную консоль, которая стала одним из главных изменений в Model 3 2021 года.
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