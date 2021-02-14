0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 117 0

От 1000 долларов: Goldman Sachs запустил сервис управления капиталом для массовых инвесторов

От 1000 долларов: Goldman Sachs запустил сервис управления капиталом для массовых инвесторов

Один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs запустил сервис управления активами для массовых инвесторов с капиталом от 1 тысячи долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сервис Marcus Invest будет автоматически инвестировать средства клиентов в биржевые фонды на акции и облигации на основе моделей, которые разрабатывают инвестстратеги банка.

«Goldman, которая традиционно обслуживает богатую клиентскую базу, с капиталами более 10 млн долларов, делает такой шаг для расширения своих возможностей с помощью новых цифровых продуктов», — пишет агентство.

Согласно информации на сайте Marcus Invest, годовая комиссия за обслуживание составит 0,35%, тогда как для состоятельных клиентов комиссии за консультации могут превышать 1% от остатка на счете.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.