От 1000 долларов: Goldman Sachs запустил сервис управления капиталом для массовых инвесторов

Один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs запустил сервис управления активами для массовых инвесторов с капиталом от 1 тысячи долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что сервис Marcus Invest будет автоматически инвестировать средства клиентов в биржевые фонды на акции и облигации на основе моделей, которые разрабатывают инвестстратеги банка.
«Goldman, которая традиционно обслуживает богатую клиентскую базу, с капиталами более 10 млн долларов, делает такой шаг для расширения своих возможностей с помощью новых цифровых продуктов», — пишет агентство.
Согласно информации на сайте Marcus Invest, годовая комиссия за обслуживание составит 0,35%, тогда как для состоятельных клиентов комиссии за консультации могут превышать 1% от остатка на счете.
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