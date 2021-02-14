Mercedes-Benz отзывает более миллиона автомобилей

Компания Mercedes-Benz проведет сервисную кампанию для 1,29 млн автомобилей из-за проблем с программным обеспечением системы eCall. Отзыв также затронет Европу.
Под этот масштабный отзыв попали 16 разных моделей немецкого автогиганта 2016-2021 модельных годов.
Система eCall автоматически активируется при аварии. Она подает сообщение экстренным службам о месторасположении автомобиля, который попал в ДТП. Из-за сбоя в программном обеспечении невозможно определить месторасположение машины, посылающей сигналы о помощи.
Но при этом можно вызвать экстренные службы при помощи мобильного телефона. Правда, часто люди, попавшие в аварию, не могут самостоятельно вызвать помощь.
Mercedes-Benz обещает внимательно проверить отзываемые автомобили и, если будет выявлен дефект, устранить его. Все работы проведут бесплатно.
Нужно отметить, что в Европе с марта 2018 года система eCall обязательна для всех новых автомобилей.
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