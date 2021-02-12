По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (53,623 млн грн и 50,650 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (58 и 48), максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,87−27,88 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 106 активных заявок по доллару на сумму 104,273 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,8800 — 150 000
28,8500 — 10 000
28,0500 — 2 222
28,0000 — 10 000
27,9200 — 45 000
27,8800 — 30 000
27,8800 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,8800 — 15 000
27,8800 — 20 000
27,8900 — 77 555
27,8900 — 30 000
27,8900 — 20 000
27,8900 — 20 000
27,9000 — 77 777
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9079 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9163 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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