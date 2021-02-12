Объемы кредитов под «5-7-9%» составили 20,5 млрд грн

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки уже выдали 8791 займ на общую сумму в 20,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Из них 11,919 миллиарда гривен были изданы в качестве рефинансирования полученных ранее займов, 3,745 миллиарда предприниматели получили на инвестиционные цели и 4,851 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов.
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 161 кредит на общую сумму 293 миллиона гривен.
Сегодня заем в рамках программы можно получить у Ощадбанка, Укргазбанка, ПриватБнка, Укрэксимбанка, Банка Львов, ПУМБ, Альянс Банка, Кредобанка, Банка Восток, Райффайзен Банка Аваль, Таскомбанка, Альфа-Банка, Банка Глобус, Мегабанка, Поликомбанка, Креди Агриколь Банк, Кредитвест Банка, ОТП Банка, Агропросперис Банка, Банка «Украинский капитал», ПроКредит Банка, Аккордбанка, МТБ Банка, Асвио Банка, Пиреус Банка.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперты объяснили, почему украинцы не спешат вакцинироваться от COVID-19Вчера, 21:32 - 1003 9
Кабмин не выполняет условия зеленого меморандума и шантажирует инвесторов - ТынныйВчера, 18:52 - 941 9
75% украинцев не смогут платить за коммуналку после январского повышения тарифов2 ч. назад - 738 6
Энергоатом окончательно отказался вывозить отработанное ядерное топливо в Россию3 ч. назад - 396 5
Из чего состоит тариф на газ для населения: объяснение НКРЭКУ4 ч. назад - 467 5
Новая почта изменила правила упаковки для отправленийВчера, 18:30 - 3644
Банки повысили кредитные ставки для населенияВчера, 16:16 - 2543
Кабмин упростил условия выдачи ипотеки под 7%Вчера, 16:01 - 2017
Какие ставки по депозитам банки предлагали в январе — данные НБУВчера, 19:02 - 1704
Около 1 тыс. евро: в Раде анонсировали доступную растаможку для «еврономеров»3 ч. назад - 1414 2
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)2 ч. назад - 44
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)Вчера, 14:06 - 650
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)Позавчера, 10:00 - 1363
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 723
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 929