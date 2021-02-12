Объемы кредитов под «5-7-9%» составили 20,5 млрд грн

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки уже выдали 8791 займ на общую сумму в 20,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из них 11,919 миллиарда гривен были изданы в качестве рефинансирования полученных ранее займов, 3,745 миллиарда предприниматели получили на инвестиционные цели и 4,851 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 161 кредит на общую сумму 293 миллиона гривен.

Сегодня заем в рамках программы можно получить у Ощадбанка, Укргазбанка, ПриватБнка, Укрэксимбанка, Банка Львов, ПУМБ, Альянс Банка, Кредобанка, Банка Восток, Райффайзен Банка Аваль, Таскомбанка, Альфа-Банка, Банка Глобус, Мегабанка, Поликомбанка, Креди Агриколь Банк, Кредитвест Банка, ОТП Банка, Агропросперис Банка, Банка «Украинский капитал», ПроКредит Банка, Аккордбанка, МТБ Банка, Асвио Банка, Пиреус Банка.



Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.