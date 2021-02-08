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Искусственный интеллект в Украине заменит судью

Искусственный интеллект в Украине заменит судью

На базе одного из украинских судов первой инстанции искусственный интеллект будет рассматривать дела об административных правонарушениях. Запуск соответствующего пилотного проекта инициирует Высший совет правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ВСП считают, что пилотный проект позволит наработать практический материал по рассмотрению наиболее распространенных незначительных административных правонарушений (с формальным составом). Это даст возможность создать представление о практике применения норм права, трудностях в их судебном толковании, ошибках и разных мерах по их преодолению, а также позволит снизить уровень нагрузки судей.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, и призвал к реформе судебной системы. Он отдельно отметил, что ключевые институты должны получить сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства.

Отмечается, что таким образом Высший совет правосудия решил согласовать соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров Украины Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине.

По материалам Корреспондент.net
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