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В Украине выдали первый доступный кредит «5-7-9%» с портфельной госгарантией

В Украине выдали первый доступный кредит «5-7-9%» с портфельной госгарантией

Укргазбанк выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства.

Об этом говорится в сообщении банка.

Заемщик — предприниматель из Черновицкой области уже более 10 лет занимается производством и продажей деревянных деталей для мебели из бука, более 90% его продукции экспортируется. Предприятие получило кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года для расширения своего производства.

Портфельная гарантия — новый инструмент, который частично решает вопрос недостаточности обеспечения по кредитам, предоставляемым субъектам хозяйствования — резидентам Украины.

«Это новый инструмент не только для бизнеса, а для страны в целом. Таким образом государство будет гарантировать до 70% по каждому отдельному кредиту, который предприятие получает в банке», — говорится в сообщении.

Кто может получить такую ​​гарантию.

  • Гарантию может получить ФЛП или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, учредители и конечные бенефициары которого являются резидентами.
  • Физическое лицо — предприниматель или юридическое лицо должно быть субъектом микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства, которое ведет свою хозяйственную деятельность более 12 месяцев.

На данный момент Укргазбанк выдал более 1 тысячи кредитов «5−7-9» на сумму 1,6 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла законопроект № 3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии — это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
По материалам Finance.UA
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