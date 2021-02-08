В Украине выдали первый доступный кредит «5-7-9%» с портфельной госгарантией

Укргазбанк выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства.

Об этом говорится в сообщении банка.

Заемщик — предприниматель из Черновицкой области уже более 10 лет занимается производством и продажей деревянных деталей для мебели из бука, более 90% его продукции экспортируется. Предприятие получило кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года для расширения своего производства.

Портфельная гарантия — новый инструмент, который частично решает вопрос недостаточности обеспечения по кредитам, предоставляемым субъектам хозяйствования — резидентам Украины.

«Это новый инструмент не только для бизнеса, а для страны в целом. Таким образом государство будет гарантировать до 70% по каждому отдельному кредиту, который предприятие получает в банке», — говорится в сообщении.

Кто может получить такую ​​гарантию.

Гарантию может получить ФЛП или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, учредители и конечные бенефициары которого являются резидентами.

Физическое лицо — предприниматель или юридическое лицо должно быть субъектом микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства, которое ведет свою хозяйственную деятельность более 12 месяцев.

На данный момент Укргазбанк выдал более 1 тысячи кредитов «5−7-9» на сумму 1,6 млрд грн.

Справка Finance.ua: