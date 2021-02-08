WhatsApp тестирует новую функцию для работы на нескольких устройствах одновременно

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям одновременно работать на нескольких устройствах.

Об этом сообщает портал 91mobiles.

Пока функция доступна только в бета-версии, однако ожидается, что она вскоре будет представлена для пользователей с операционными системами iOS и Android.

WhatsApp тестирует два варианта поддержки работы на нескольких устройствах одновременно. В первом случае мессенджер можно будет просто запускать на нескольких устройствах (до 4-х).

Во втором случае пользователи WhatsApp смогут пользоваться мессенджером на компьютере без необходимости его подключения к самому смартфону.

Отмечается, что на сегодня единственным путем «выйти» из аккаунта является удаление программы WhatsApp. Затем пользователю нужно повторно ее устанавливать и входить под новой учетной записью.