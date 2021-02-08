Эксперт подсчитал, сколько должна зарабатывать украинская семья

Украинская семья с детьми должна получать не менее 30 тыс. грн зарплаты ежемесячно.
Исключением являются киевские семьи, где доход должен составить около 40 тыс. грн, сказал экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала «Украина 24».
«Жена зарабатывает 15 тысяч гривен, а муж ее не работает. Трое детей. Мне кажется, неправильно говорить о 15 000 гривен дохода в месяц. 60 процентов людей чувствуют, что в Украине плохая экономическая ситуация. Только 7 процентов верят в то, что она улучшится в следующем месяце, а 32 процента считают, что она ухудшится», — отметил Данилюк.
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По его словам, когда у людей нет веры в улучшение, то они не будут заводить детей, развиваться и будут думать, как жить в этой стране.
«Я думаю, что для семьи достаточно получать 30 тысяч гривен доходов в месяц, а может, даже 40 тысяч гривен. Для Киева точно 40 тысяч гривен», — добавил Данилюк.
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