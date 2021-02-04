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Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания

Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания

Индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2021 года вырос по сравнению с IV кварталом прошлого года на 0,5 п. п. и составляет минус 8,4%. В перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 2,0 п. п. и составляет минус 11,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, индикатор делового климата не изменился по сравнению с IV кварталом 2020 года и составил 0,2% в целом в промышленности и минус 0,2 в перерабатывающей промышленности.

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1483 предприятия.


График: Госстат


График: Госстат

По материалам РБК-Украина
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