Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания

Индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2021 года вырос по сравнению с IV кварталом прошлого года на 0,5 п. п. и составляет минус 8,4%. В перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 2,0 п. п. и составляет минус 11,4%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, индикатор делового климата не изменился по сравнению с IV кварталом 2020 года и составил 0,2% в целом в промышленности и минус 0,2 в перерабатывающей промышленности.
Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1483 предприятия.
График: Госстат
График: Госстат
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — ЗеленскийВчера, 13:30 - 2000 14
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕСВчера, 08:25 - 11943 9
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)Вчера, 11:01 - 3670 6
Кличко рассказал, какие столичные дороги отремонтируют в этом годуВчера, 14:02 - 930 4
СБУ разоблачила одесскую строительную компанию в неуплате налогов на 7 млн грнВчера, 12:31 - 687 4
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраляВчера, 09:02 - 13464 1
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕСВчера, 08:25 - 11943 9
Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)Вчера, 16:02 - 5044 1
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)Вчера, 11:01 - 3670 6
Roshen получил разрешение на выпуск масла высшей степени кошерностиВчера, 11:50 - 2394 1
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методВчера, 12:10 - 174
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 266
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 589 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1324
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1125