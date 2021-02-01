Tesla запустила в эксплуатацию завод зарядных станций для электрокаров в Китае

Компания Tesla China объявила о запуске ее завода по производству зарядных станций для электромобилей Supercharger в Шанхае, менее чем через полгода после официального старта проекта в августе 2020 года.
Как сообщает Xinhua, объем инвестиций в него составляет 42 млн юаней ($6,5 млн). Завод площадью 5000 квадратных метров на начальном этапе имеет годовую мощность 10 000 зарядных станций.
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В компании заявили, что зарядные станции V3 позволяют за 15 минут зарядить электромобиль настолько, чтобы он проехал 250 км.
До этого все эти устройства компания импортировала из США.
На сегодня Tesla установила в Китае более 730 станций Supercharger.
Фото: www.flickr.com
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