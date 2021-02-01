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Amazon показала проект новой штаб-квартиры Helix

Amazon показала проект новой штаб-квартиры Helix

Amazon собирается построить новую штаб-квартиру в Арлингтоне, штат Вирджиния. Компания представила дизайн здания и оно, определенно, будет выделяться среди других. Штаб-квартира представляет собой закрученную стеклянную башню, покрытую деревьями, которая возвышается над линией горизонта. Amazon называет здание «Helix» (спираль), ведь его форма штопора вдохновлена «естественной красотой двойной спирали».

Внутри Helix будет расположено большое количество «альтернативных рабочих пространств», которыми смогут пользоваться сотрудники Amazon. Открытая часть здания состоит из двух групп спиральных дорожек, усеянных местными растениями. По этим дорожкам можно подняться наверх штаб-квартиры. Сообщается, что высота строения составит порядка 100 метров. Amazon заявила, что планирует предлагать общественные туры по выходным.


Фото: The Verge

Кампус вокруг Helix будет включать три 22-этажных здания, площадь с зелеными насаждениями и различные площадки для отдыха. Также будет предусмотрено место для магазинов, ресторанов и точек уличной еды. Парковка будет вмещать до 950 велосипедов.


Фото: The Verge

К слову, у Amazon есть штаб-квартира в Сиэтле, выполненная в форме огромных сфер. Внутри здания также есть множество растений, а его фасад выполнен из стекла. Так что определенная преемственность в дизайне штаб-квартир прослеживается. Впрочем, Helix является пока лишь проектом и Amazon сперва необходимо получить разрешение местных властей, прежде чем можно будет приступить к строительству. На данный момент одобрена первая очередь штаб-квартиры и сейчас идет возведение пары 22-этажных башен.


Фото: The Verge

По материалам ITC.ua
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