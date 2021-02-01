В Минсоцполитики назвали сумму, какой должна быть реальная минимальная пенсия

3370 гривен – такой должна быть реальная минимальная пенсия в Украине. На самом же деле минимальная пенсия в стране находится на уровне 1769 гривен.
Как отметили в Министерстве социальной политики, даже если учесть устаревшую методику расчета, прожиточный минимум для пенсионеров должен быть почти в два раза больше, чем сейчас. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.
По действующим правилам, прожиточный минимум определяются, исходя из суммы стоимостей соответствующих наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Но такую методику активно критикуют эксперты.
“Если продукты питания можно объективно рассчитать в количественном измерении с точки зрения пользы для человека, достаточности, то остальные составляющие, непродовольственные товары и услуги, очень сложно обосновать. Сколько их нужно, на какой срок? Такие подсчеты часто и приводят к искажению реального наполнения прожиточного минимума”, – отметила заведующая сектором исследований уровня жизни населения НАН Украины Людмила Черенько.
Ранее украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащих.
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