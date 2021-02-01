0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

В Минсоцполитики назвали сумму, какой должна быть реальная минимальная пенсия

В Минсоцполитики назвали сумму, какой должна быть реальная минимальная пенсия

3370 гривен – такой должна быть реальная минимальная пенсия в Украине. На самом же деле минимальная пенсия в стране находится на уровне 1769 гривен.

Как отметили в Министерстве социальной политики, даже если учесть устаревшую методику расчета, прожиточный минимум для пенсионеров должен быть почти в два раза больше, чем сейчас. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.

По действующим правилам, прожиточный минимум определяются, исходя из суммы стоимостей соответствующих наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Но такую методику активно критикуют эксперты.

“Если продукты питания можно объективно рассчитать в количественном измерении с точки зрения пользы для человека, достаточности, то остальные составляющие, непродовольственные товары и услуги, очень сложно обосновать. Сколько их нужно, на какой срок? Такие подсчеты часто и приводят к искажению реального наполнения прожиточного минимума”, – отметила заведующая сектором исследований уровня жизни населения НАН Украины Людмила Черенько.

Ранее украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащих.

Справка Finance.ua:

  • В Украине пенсии для чернобыльцев могут повысить с максимальных 17 690 до 30 000 грн. Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №4555.
  • В ПФУ посоветовали предпринимателям самостоятельно проверять зачисления в страховой стаж. В отличие от наемных работников, за которых платит взносы и отчитывается работодатель, предпринимателям приходится самостоятельно заботиться о том, чтобы периоды их деятельности засчитали в страховой стаж, необходимый при начислении пенсии.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам СТРАНА.UA.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.