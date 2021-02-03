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Разница в 350%: что нужно сделать, чтобы Украина догнала средние зарплаты в Польше

Разница в 350%: что нужно сделать, чтобы Украина догнала средние зарплаты в Польше

Задача правительства Украины к 2030 году сравняться по уровню средней заработной платы с соседними Словакией и Польшей нереалистична не только по первому впечатлению, но и если руководствоваться статистикой. В последнем помог убедиться президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству (ВАКМТ) Василий Воскобойник.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в своих соцсетях обратил внимание на данные Государственной службы статистики, согласно которым средняя реальная заработная плата в Украине по состоянию на декабрь 2020 года превзошла показатели того же месяца в прошлом году на 10,1%, составив 14,2 тыс. грн. Реальная заработная плата — номинальная, с учетом инфляции (роста потребительских цен).

Он также напомнил о задаче КМУ к 2030 году поднять среднюю оплату труда в Украине до уровня Польши и Словакии.

Премьер-министр не уточнил, состоит ли цель в том, чтобы догнать нынешние показатели соседей, либо те, каковыми они окажутся через 9 лет, однако Воскобойник заметил, что рост средней зарплаты в Польше, несмотря на коронакризис, составил 3,5%.

Отметим, что средняя заработная плата в предпринимательском секторе Польши, согласно Центральному статистическому управлению страны, в декабре 2020-го составила 5 974 злотых (без вычета налогов) против 5 604 злотых в том же месяце 2019-го. За вычетом налогов (около 30%) показатель составил 4 200 злотых (примерно 1125 долларов).

Таким образом, реальная средняя заработная плата в Украине и Польше разнится на 620 долларов (14,2 тыс. грн. — около $ 505 по нынешнему курсу НБУ). Однако Василий Воскобойник указывает, что для постоянного роста заработных плат он должен коррелироваться с уровнем экономического развития.

«Следует спросить, чем обусловлен рост зарплат. В этом году у нас нулевые, если не негативные показатели экономического развития. Эти 10 лет мы только бежим по кругу: в 2010 году у нас ВВП был около $ 130 млрд — и в 2020-ом он также должен составить $ 130−140 млрд (согласно МВФ — $ 142,2 млрд — прим. ред.)», — говорит Воскобойник. Отметим, что ВВП Польши в 2010 году по оценке МВФ составлял $ 479 млрд против $ 580 млрд в 2020 году.

При этом разница минимальной заработной платы в Украине и Польше остается на уровне в более чем 3,5 раза — 6 тысяч гривен ($ 213) против 2,8 гривен злотых ($ 751). По словам Воскобойника, рост минимальной зарплаты может быть обусловлен только экономическим развитием.

«Сейчас разница в 350%. Если даже экономический рост будет составлять 5% ежегодно — понятно, что это сложные проценты, — вряд ли мы сможем нагнать такую разницу за 10 лет», — заметил глава ВАКМТ.

Отягчающим фактором, отметил Воскобойник, также будет является демографический кризис внутри Европы, который «будет подстегивать эти страны повышать уровень жизни и максимально способствовать приезду трудовых мигрантов из других стран». Украина тут — не исключение, подытожил Воскобойник.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам УБР
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